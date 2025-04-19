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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Bodrum FK galibiyetini değerlendirdi: Sıkıysa yakala! - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Bodrum FK galibiyetini değerlendirdi: Sıkıysa yakala!

        Spor yazarları, Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:36
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

        • 2

          "SIKIYSA YAKALA"

          ENGİN VEREL: Evet dün skor 2-0 olana kadar Bodrum savunmada ve Galatasaray'ın golcülerini durdurmada başarılıydı ama araya sızan sürpriz isimlere önlem alamadı. Galatasaray bir kez daha erken oynadığı haftada puan farkını 6'ya çıkartıp, Fenerbahçe'ye 'Hadi sıkıysa yakala' mesajı verdi. [AKŞAM]

        • 3

          "TEK EKSİK DAHA FAZLA GOL"

          ALİ GÜLTİKEN: Barış'ın ve Yunus'un ortaya koydukları tempolu oyun, gol bölgesine gelerek yarattıkları pozisyonlar, Osimhen'in atletizmi ile birleşince Galatasaray hücum bölgesinde de çok etkili oldu. Bir bütün olarak Okan hoca maç öncesinde ne hayal ettiyse, ne düşündüyse sahada uygulayan bir takım vardı. Güzel bir galibiyet oldu. Belki tek eksiği bu kadar iyi oyun ve bu kadar çok pozisyonla daha fazla gol bulamaması oldu. Bunu da bu kadar güzel bir oyun için nazar boncuğu olarak kabul edelim. [SABAH]

        • 4

          "ÇAĞ DIŞI FUTBOL"

          İBRAHİM YILDIZ: Bodrum FK çağ dışı bir futbol oynuyor. 1-9-1 dizilişi mahalle maçlarında bile olmaz. Ne pas yapabildiler ne de ikili mücadele kazanabildiler. Açıkçası bir varlık gösteremediler. Çok güçsüzdüler. Amatör takım gibiydiler. Doğal olarak, Sarı-Kırmızılılar çok etkili bir oyun oynadı. Rakibine nefes aldırmadı. Bu maçın skoru 10-0 olmalıydı. O kadar çok pozisyon vardı ki. Torreira ve Sanchez’in golleri etten duvarı aşarken, Osimhen’in gol atamayışı yadırgandı. Bodrum’un oyun anlayışı Süper Lig’e yakışmıyor. Teknik direktörleri Türk olsa çoktan ipi çekilmişti. İşte tam da bu nedenle lig de kalite beklemek ütopik olmaktan öteye gitmiyor. [HABERTÜRK]

        • 5

          "HER ŞEYİYLE ŞAHANE G.SARAY"

          ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray maça o kadar sıcak, coşkulu, ezici bir baskıyla başladı ki Bodrumspor; Bodrum’un cehennem sıcağında eriyen asfalta döndü… Yayıldı, dağıldı, ne yapacağını şaşırdı... Merak ettim baktım: Bodrumspor’un Galatasaray yarı sahasına ilk adımı attığında 13. dakika olmuştu… Galatasaray o kadar ezici bir baskı ile oynadı... İşin ilginci; adı Süper Lig olan bu yarışta, sahanın belki de en kısa adamı, 1.66’lık Torreira’ya kafa golü attıran Bodrumspor, Fenerbahçe maçı dışında son 8 maçta gol yemeden Galatasaray karşısına geldi... Sizlere ilk yarıdan rakamlar veriyorum: Topla oynama %76-24, Gol beklentisi 2.08-0.00, toplam şut: 23-0, isabetli şut: 8-0... Her şeyiyle şahane bir Galatasaray, her şeyiyle dökülen bir Bodrumspor... Osimhen, 4-5 gol atabileceği maçtan ıskalayarak çıktı... Galatasaraylı bunun için enseyi karartmasın... Osimhen, o kaçan pozisyonları gol yapsa, belki de bugün peşine iki-üç dev kulüp daha takılırdı... Bırakın, müşteri artmasın... [NEFES]

        • 6

          "MOURINHO HAKEMDEN ANLAMIYOR"

          MUSTAFA ÇULCU: Sara-Ahmet pozisyonunda topa Ahmet net vurdu ve topun yönü değişti. Pozisyona yakın olan Türkmen, pozisyon çözüm kriterlerini bilmediği için skandal bir penaltı verdi! Bıraksa Osimhen belki gol yapacak. VAR müdahalesi ile penaltı iptal oldu. Mehmet Türkmen için Mourinho "İyi hakem" demişti ya, Mourinho'nun teknik direktörlüğüne lafım yok lakin hakemden anlamadığı kesin. Majör kararlarda isabet oranı ve doğru karar yetisi çok kötü. Zaten maçlarda majör kararları çıkarırsak herkes hakemlik yapabilir. [SABAH]

        • 7

          "FENERBAHÇE HİÇ AĞLAMASIN"

          ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray, Bodrumspor'u resmen dövdü ama kalede bir Portekizli kaleci vardı; müthiş oynadı. Tek başına Galatasaray'a karşı mücadele etti. Bodrumspor, yatsın kalksın kalecilerine dua etsin. Galatasaray, gerçekten iyi futbol oynadı. 'Arkadaş, biz şampiyon olacağız' havası vardı. Zaten Fenerbahçe şampiyon olamaz; ancak Galatasaray verirse olur. Fenerbahçe'nin 'Biz Galatasaray'dan iyi takımız' deme hakkı yok. 2 defa yenildiler, 1 defa berabere kaldılar. Rakibini yenemezsen hiç ağlama."

        • 8

          "RAHATLIKLA 6-7 OLURDU"

          AHMET ÇAKAR: Galatasaray lig sonuna doğru doludizgin devam ediyor. Sezonun oldukça iyi maçlarından birini oynadılar. Siz skora bakmayın, rahatlıkla 6-7 olabilecek bir maçtı. Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu. Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur. [SABAH]

        • 9

          "LEMINA GELDİ, TORREIRA UÇTU"

          LEVENT TÜZEMEN: Son haftalarda Torreira'yı hücumda çok fazla gol ararken görüyoruz. Bu verimliliğinin temelinde Sara-Torreira ve Lemina üçlüsünün oynamasının büyük payı var. Lemina'nın defansif yönü güçlü olunca Torreira da kendini daha fazla ön plana atabiliyor. Barış Alper'e Allah her şeyi vermiş; fizik, güç, sürat, hırs… Bunlar güzel özellikler ama Barış'ın oyun aklını geliştirmesi, daha çabuk pas vermesi ve daha önemlisi gol vuruşları konusunda özel idmanlar yapması gerekiyor. Osimhen sahanın çok çalışkanıydı ama gol atma konusunda çok şanssızdı. Hırsı, çalışkanlığı G.Saray'ın hücum zenginliği yaşamasını sağladı. [SABAH]

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