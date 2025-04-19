Spor yazarları Galatasaray'ın Bodrum FK galibiyetini değerlendirdi: Sıkıysa yakala!

"TEK EKSİK DAHA FAZLA GOL"

ALİ GÜLTİKEN: Barış'ın ve Yunus'un ortaya koydukları tempolu oyun, gol bölgesine gelerek yarattıkları pozisyonlar, Osimhen'in atletizmi ile birleşince Galatasaray hücum bölgesinde de çok etkili oldu. Bir bütün olarak Okan hoca maç öncesinde ne hayal ettiyse, ne düşündüyse sahada uygulayan bir takım vardı. Güzel bir galibiyet oldu. Belki tek eksiği bu kadar iyi oyun ve bu kadar çok pozisyonla daha fazla gol bulamaması oldu. Bunu da bu kadar güzel bir oyun için nazar boncuğu olarak kabul edelim. [SABAH]