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        Haberler Ekonomi Para SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı - Para Haberleri

        SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:01
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        SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı
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        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 kişiye yasak getirdi.

        Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 20 Eylül itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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