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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sayfası ve atama takvimi 2024

        Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı ve atama takvimi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, sözleşmeli öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar için tercih süreci başladı. Sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından adaylar sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, MEB 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi başvuru ekranı ve branş - kontenjan dağılımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:19
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi sonrasında, 20 bin öğretmen alımı için tercihler başladı. Tercih başvuruları için adayların, herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. İşte, 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili detaylar

        • 2

          BAKAN TEKİN'DEN SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ AÇIKLAMASI

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Tekin, "20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!

          Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.

          Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI İÇİN TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamaları için adaylar tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Tercih başvuruları için adayların, herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak.

        • 3

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024 yılına ait sözleşmeli öğretmenlik atama ve tercih tarihlerinin yer aldığı kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 saat 16:00'ya kadar tamamlanarak, başvuru süreci sonlandırılacak.

        • 4
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