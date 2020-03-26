AA

Türk Kızılayı İnegöl Şubesince, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı farkındalık için tedbirlerin bulunduğu uyarılardan video klip hazırlandı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Taban'ın yanı sıra İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın da katıldığı sosyal farkındalık klibinde atasözleri ve deyimlerle farkındalık mesajı verildi.

Klipte, "Bir elin nesi var iki elin bugünlerde riski var", "Çocukları bugünlerde benim yerime öpme", "Bugünlerde elinizi korkak alıştırın" gibi ifadeler yer alıyor.