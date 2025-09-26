Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sosyal medyada tepki çeken görüntüye para cezası

        Sosyal medyada tepki çeken görüntüye para cezası

        Fatih'te, turistleri eğlendirme amacıyla uygunsuz gösteriler yapan işletmeye polis, baskın düzenledi. Bir kişi gözaltına alındı, işletmeye ise 120 bin 482 TL para cezası kesildi. Uygunsuz görüntülerde yer alan bir adam gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 23:50 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada tepki çeken görüntüye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, işletmede turistleri eğlendirmek için yapılan uygunsuz görüntülerin bazı sosyal medya platformlarda paylaşılmasının üzerine çalışma başlattı.

        Fatih Cankurtaran Mahallesinde bulunan işletmeye, Asayiş, Turizm, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve belediye zabıta görevlileriyle denetim gerçekleştirdi.

        Denetimler sırasında, işletmenin üst katında nargile malzemeleri ile açık alkol şişelerinin olduğu belirlendi. İşletmeye gelen müşterilere nargile sunumu ve açık alkol sunumu yapılması nedeniyle 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmenin ruhsatı iptal edilerek, mühürlendi.

        Uygunsuz görüntülerde yer alan H.Ç, (39), isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, emniyet işlemlerinin ardından ‘müstehcenlik’, suçundan adliyeye sevk edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Habertürk Anasayfa