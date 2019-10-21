Ancak bu kronik yoğunluğu küçük desteklerle atlatmak ve kışa depresif bir durumda girmemek elimizde. Bu konuda en iyi savaşçı kırmızı üzümdür. Tam bir enerji deposu olan kırmızı üzüm hafızayı güçlendirme açısından da etkilidir.