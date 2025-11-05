Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 5 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem haberleri

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 5 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 5 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 00:13 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:13
        • 1

          Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          ANTALYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.31'de Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          4 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-04 08:31:22 37.18111 30.60472 7.0 ML 3.0 Döşemealtı (Antalya)

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
