Akdeniz ve Adıyaman'da deprem! 29 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
29 Eylül Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 29 Eylül 2024 son depremler listesi...
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Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 29 Eylül'de farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 29 Eylül 2024 Pazar son depremler listesi...
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AKDENİZ SALLANDI
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 02.18'de meydana gelen deprem yerin 32 kilometre altında yaşandı.
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ADIYAMAN DA SALLANDI
Adıyaman Çar Barajı'nda 2.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.67 kilometre altında olan sarsıntı saat 02.47'de oldu.
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