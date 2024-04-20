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        Haberler Gündem Son depremler listesi 20 Nisan Cumartesi 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

        Tokat'ta küçük depremler yaşanıyor! İşte 20 Nisan son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor.20 Nisan Cumartesi, ülke genelinde toplamda 8 deprem kaydedildi ve bunların yarısı Tokat'ta oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 08:07 Güncelleme: 20.04.2024 - 08:07
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        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 20 Nisan Cumartesi son depremler listesi...

        • 2

          TOKAT'TA KÜÇÜK ÇAPLI DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

          Arka arkaya depremlerle sarsılan Tokat'ta 20 Nisan günü 4 küçük deprem meydana geldi. Depremler 1.2 ile 3.4 büyüklüğü arasında değişti.

          3.4 büyüklüğündeki deprem gece 03.02'de oldu ve yerin 7 kilometre altında yaşandı.

        • 3
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