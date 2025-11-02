Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 2 KASIM 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe depremler! 2 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte, 2 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 00:21 Güncelleme: 02.11.2025 - 00:21
        • 1

          Türkiye’nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. İşte, 2 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Saat 08:52'de bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.93 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          MARDİN DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.41'de Irak Sinjar, Ninova açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Mardin’in Nusaybin ilçesine 68.46 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 20.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          DENİZLİ’DE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 00.11’de Denizli’nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.53 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 5

          1 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-01 14:25:11 34.63917 45.16472 27.8 MW 4.4 Kifri, Diyala (Irak)

          2025-11-01 12:54:00 36.52917 27.2175 7.0 ML 3.0 Ege Denizi - [27.54 km] Datça (Muğla)

          2025-11-01 08:52:48 39.22167 28.25167 7.93 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-01 07:58:42 39.19667 28.25778 6.79 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-01 00:11:52 38.20917 28.87722 6.53 ML 3.4 Buldan (Denizli)

          2025-11-01 03:50:29 39.18778 28.24917 5.37 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-01 03:51:58 39.17472 28.23833 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-01 04:37:48 39.20083 28.15694 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-01 04:41:30 36.46972 41.62639 20.99 ML 3.2 Sinjar, Ninova (Irak) - [68.46 km] Nusaybin (Mardin)

        • 6

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
