Türkiye’nin birçok bölgesinde her gün farklı büyüklükte depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü birçok sayıda deprem kayda geçti. Peki, bugün en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı 17 Nisan 2025 tarihli son depremler listesi…