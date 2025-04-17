Bolu ve Sivas'ta deprem! 17 Nisan 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün farklı büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor. Çoğu zaman vatandaşlar tarafından fark edilmeyen bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniyeler içinde ölçülerek kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü de ülke genelinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu? İşte, 17 Nisan 2025 tarihli güncel son depremler listesi…
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Türkiye’nin birçok bölgesinde her gün farklı büyüklükte depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü birçok sayıda deprem kayda geçti. Peki, bugün en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı 17 Nisan 2025 tarihli son depremler listesi…
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DİYARBAKIR'DA DEPREM!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.27'de olan deprem yerin 10.9 kilometre altında oldu.
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BOLU'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Bolu'nun Merkez'inde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. 11.55 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat 02.43'te kaydedildi.
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SİVAS DA SALLANDI
Sivas'ın Gürün ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 06.22'de kaydedilen deprem yerin 8.34 kilometre altında kaydedildi.
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TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
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