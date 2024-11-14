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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Kasım 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Antalya'da deprem oldu! 14 Kasım 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 14 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Antalya'da deprem meydana geldi. İşte 14 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Antalya depremi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 07:15 Güncelleme: 14.11.2024 - 07:15
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        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Antalya’da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 14 Kasım 2024 son depremler listesi...

        • 2

          ANTALYA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde deprem meydana geldi.

          Saat 05:25’te yaşanan depremin büyüklüğü 3.0 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          DENİZLİ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01.39'da Denizli ili Akkoy ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 7.6 kilometre derinliği ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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