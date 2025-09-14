Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Eylül 2025 Pazar: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?

        Sındırgı ve Van'da deprem! 14 Eylül 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        14 Eylül 2025'te de Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Çoğu vatandaş tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 08:47 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, jeolojik yapısı ve aktif fay hatlarının etkisi nedeniyle sık sık depremlerle gündeme geliyor. 14 Eylül 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli bölgelerinde yer sarsıntıları kayıtlara geçti. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak izlenip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait güncel deprem verileri…

        • 2

          SINDIRGI'DA DEPREM

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.58'de, 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yeri 7.82 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          VAN SALLANDI

          İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy ilçesi çevresinde saat 05.52'de, 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinden de hissedildi.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Habertürk Anasayfa