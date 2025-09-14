Sındırgı ve Van'da deprem! 14 Eylül 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
14 Eylül 2025'te de Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Çoğu vatandaş tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…
SINDIRGI'DA DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.58'de, 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yeri 7.82 kilometre altında yaşandı.
VAN SALLANDI
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy ilçesi çevresinde saat 05.52'de, 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinden de hissedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
