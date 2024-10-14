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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Ekim Pazartesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Muş'ta deprem meydana geldi! 14 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 14 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:15 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:00
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        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. BYaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Muş'ta 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte 14 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MUŞ'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.06'da Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          14 EKİM PAZARTESİ 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER

          Yer: Bulanık (Muş)

          Tarih: 2024-10-14

          Saat: 07:06:31

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 3.4

          Yer: Saimbeyli (Adana)

          Tarih: 2024-10-14

          Saat: 00:29:28

          Derinlik: 7.03 ML

          Büyüklük: 3.9

        • 4

          Yer: Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan)

          Tarih: 2024-10-14

          Saat: 03:52:59

          Derinlik: 7.0

          Büyüklük: 3.4

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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