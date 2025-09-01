Son depremler listesi 1 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncellendi. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 1 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.
- 1
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 1 Eylül 2025 son depremler listesi...
- 2
BALIKESİR SINDIRGI'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:26’da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
- 3
1 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-09-01 04:26:23 39.23778 28.01 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
-
- 4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6