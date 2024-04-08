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        Haberler Yaşam Son depremler! 8 Nisan Pazartesi az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler! 8 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandill son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellenerek kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin büyüklüğünü, yerini ve saatini anbean paylaşıyor. En ufak sarsıntı dahil deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt arattırıyor. İşte 8 Nisan 2024 Pazartesi günü yurdumuzda yaşanan anlık ve güncel son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 07:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 07:18
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        • 1

          Son dakika verileri ile AFAD ve Kandilli son depremler listesi takip ediliyor. 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buluyor. Deprem verilerinde sarsıntının enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgilerde yer alıyor. İşte, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen son depremler listesi ve merkez üssü

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06.24’te Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 6.94 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

          ADIYAMAN’DA DEPREM

          8 Nisan Adıyaman Tut ilçesinde saat 06.15’te büyüklüğü 1.5 olan deprem oldu.

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.Deprem kuşağında yer alan ve aktif fay hatları olan Türkiye'de yaşanan son depremler tedirgin ediyor. Ülkemizde gün içinde meydana gelen son depremler araştırması sürüyor.

        • 4
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