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Son depremler 8 Mart 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

Son depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde her an kaydedilen yeni sarsıntıları incelemek üzere vatandaşların gündeminde. Bu sabah Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.8 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 8 Mart'ta meydana gelen son depremler

08.03.2020 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi, vatandaşlara meydana gelen depremlerin saat, konum, büyüklük ve derinlik gibi bilgilerle birlikte inceleme imkanı tanıyor. Türkiye son dönemde Elazığ ve Manisa'da meydana gelen depremlerle sarsıldı. Bu sabah saat 07.21'de Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 3.8 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri haberimizde.

AFAD SON DEPREMLER - 8 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 MART

 

YALOVA'DA DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.21'deki depremde yerin 10.4 km altında meydana geldi.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.

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