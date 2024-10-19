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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 19 Ekim 2024: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son deprem listesi

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son deprem listesi

        Yurtta yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Dün gece Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İşte, 19 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 07:27 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:30
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        • 1

          Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 19 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          AKDENİZ’DE DEPREM

          AFAD: Saat 10.08'de Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          KARS’TA DEPREM

          Kars Merkez’de ilçesinde saat 5.39’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          SİVAS’TA DEPREM

          Sivas Merkez’de saat 5.23'te 0.8 büyklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          ISPARTA’DA DEPREM

          Eğirdir Gölü- Isparta Senirkent’te 1.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

          Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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