YKS'nin ilk oturumu TYT başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday giriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
Bugün sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00´da gerçekleştiriliyor. Sınav 165 dakika sürecek.
Pazar günü ise 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00´da; 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30´da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak.
YKS'DE BU YIL BARAJ KALDIRILDI
YKS'de bu yıl baraj kaldırıldı. TYT'de 135 dakika olan süre, 165´e çıkarıldı. Adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki testlerden birinden 0,5, AYT´de de yine testlerden en az birinden 0,5 ham puana sahip olmaları yeterli olacak.
BU SINAV BAŞARI SIRALAMASINA DAYALI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl YKS'ye 3 milyon 250 bin adayın gireceğini hatırlatarak, "Bu sınava girecek müstakbel meslektaşlarımıza başarı dilemek istiyorum. Arzu ettikleri programı umarım kazanmış olurlar. Bu sene pandemiden sonraki ilk sınav olacak. Maskesiz öğrencilerimiz kendi içinde rekabet edecekler. Türkiye'de 1 milyona yakın bir kontenjan var. Bu kontenjan için 3 milyon 250 bin adayımız üniversite sınavında yarışacaklar. Sınav başarı sıralamasına dayalı bir sınavdır. Yani bu sınavda kim daha fazla soru çözer, kim daha fazla başarılı olursa sınav sıralaması ona göre teşekkül edecektir. Bu açıdan sınavın başarı sıralamasına dayalı olduğunu unutmamaları lazım" dedi.
DAHA ÇOK SORU ÇÖZMELERİ İÇİN SÜRE UZATILDI
Sınav süresinin 30 dakika uzatıldığını kaydeden Özvar, "Biz YÖK olarak daha önce ilan ettiğimiz gibi bu önemli sınavda, süreyi 30 dakika kadar uzattık. Bunu öğrencilerimiz için; sorularla daha fazla meşgul olmaları, daha fazla çözmeye çalışmaları, biraz da streslerini azaltmaları maksadıyla böyle bir karar aldığımızı bilmenizi isterim. Bu sınavın 30 dakika uzamasının sınav sorularının kolaylığı ya da zorluğuyla hiçbir alakası yok. Sınavdaki soruların zorluğu ya da kolaylığı bu soruları hazırlayan hocalarımızın, soru hazırlama tarzıyla alakalı. Bizler de soruları bilmiyoruz, bizim için de tam bir merak konusu. Sınavdan sonra soruların durumunu, kolaylığını, zorluğunu birlikte tartışacağız, birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.
REKABETİ ARTIRMAK İÇİN BARAJI KALDIRDIK
YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini de dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene ikinci önemli yenilik barajın gerek Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) gerek Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) kaldırılmış olması. Bizim bunu yapmamızın sebebi, rekabeti biraz daha artırabilmek. Bu barajlar kalktı ama başarı sıralamasına dayalı baraj devam ediyor. Gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği gerekse hukuk fakültesi gibi branşlarda başarı sıralaması devam etmektedir. Dolayısıyla bu baraj meselesi, büyük ölçüde psikolojik motivasyonu artıracak, öğrenci arkadaşlarımız için de programları tercih edeceği tabanı yaygınlaştırmış olacak. Daha fazla tercihte bulunabilen öğrenci sayısının artırılmasına vesile olacaktır. Kendilerini rahat hissetmeliler. Önlerinde bir sınav var. Bizler onları üniversitelerde bekliyoruz. Onlarla beraber inşallah geleceği beraber inşa edeceğiz. Onlara üniversitelerimizde bilgi, beceri, yetkinlik, ne varsa tüm bunları öğrencilerimize aktaracağız. Kendilerini iyi bir vatandaş, iyi bir insan, üretken bir şahsiyet olmaları için elimizden gelen her türlü gayreti üniversitelerimizde ortaya koyacağız. İnanıyoruz ki, üniversitelerimizde alacakları bu eğitimle, geleceği inşa edecekler. Zira gelecek gençlerindir."
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