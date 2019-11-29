Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin yanından geçen yaşlı kadın, işyerinin camında asılı olan Türk bayrağını görünce bir anda bayrağa doğru yöneldi. Türk bayrağını defalarca öperek alnına koyan yaşlı kadını gören herkes şaşırdı. Yaşlı kadın daha sonra yoluna devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

İHA'da yer alan habere göre o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. Olayı gören işletme Sahibi Fırat Yurdakul, "İşyerimizin önünde bulunan Türk bayrağını gören bir teyzemiz bir anda bayrağa yönelerek 3 defa öpüp anlına koydu. Ben bu görüntüleri izleyince gerçekten çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Kayıtları aldım, paylaşım büyük ilgi gördü. Böyle insanlarımıza ihtiyacımız var" dedi.