Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vladimir Putin'den açıklamalar | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalar

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, Avrupalı devletlerden ve ABD'den gelen 30 günlük geçici ateşkes anlaşması teklifine dair değerlendirmelerde bulundu. Putin, diyaloğu reddetmediklerini belirtirken, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz olarak görüşmeye çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.05.2025 - 01:40 Güncelleme: 11.05.2025 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna Savaşı için Avrupalı devletlerden ve ABD'den gelen 30 günlük ateşkes teklifini değerlendiren Vladimir Putin, diyaloğu hiçbir zaman reddetmediklerini ifade etti.

        Rusya Devlet Başkanı müzakereler sonucunda gerçek ateşkesin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

        Putin, daha önceki konuşmalarında vurguladığı üzere, savaşı doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

        Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Habertürk Anasayfa