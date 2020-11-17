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Meral Yıldız’ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van’ın İpekyolu İlçesinde bir araçta ve Başkale İlçesinde dere yatağında yapılan aramalarda toplam 205 kilo 840 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.P. isimli şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.