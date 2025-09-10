İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde Özdağ Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alınmış İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilmişti. Adliyeye sevk edildiğinde ise “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan iki ayrı dava açılmıştı.

SAVCI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAŞKASININ ŞEREFİNİ ZEDELEYEMEZ

Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle Özdağ’ın yargılandığı duruşma bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya Ümit Özdağ ve çok sayıda avukat ve Zafer Partili katıldı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “her ne kadar sanık savunmasında söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu, doğrudan cumhurbaşkanlığı görevine değil, siyasi kimliğe yönelik olduğunu savunsa da; ifade özgürlüğünün sınırları, başkalarının şeref ve saygınlıklarının zedelenmesine kadar genişletilemeyeceği” ifadelerini kullandı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTENDİ Savcı, Ümit Özdağ’ın ”Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar cezalandırılmasını ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen TCK 53 “belirli haklardan yoksun kılma” maddesinin uygulanmasını talep etti. Özdağ, mütalaaya karşı ek savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.