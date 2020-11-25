Uğur Şahin'in aşısı Hacettepe'de böyle saklanıyor!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor. Özellikle Türk profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BionTech'in Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllü uygulamalarında kullanılan bu aşılar, kilitli dolaplarda uygun koşullarda muhafaza ediliyor. Yüzde 90'ının üzerinde etkili olduğu açıklanan Alman ve ABD ortaklığındaki aşı eksi 72 derecedeki dolapta kilit altına alınırken, Çin aşısı artı 4 derece ısıya sahip dolaplarda bekletiliyor. Isı kaybının yaşanmaması ve kontrollü ulaşım için kilitli dolaplarda tutulan aşılar, sadece gönüllüye uygulanacağı zaman dolaplardan çıkarılıyor. Bunun dışında dolapların kilitlerinin açılmamasına büyük özen gösteriliyor.
"AŞI MUHAFAZASI AŞININ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR"
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Covid-19 aşılarının saklanma koşullarıyla ilgili bilgi verdi.
Prof. Dr. Ünal "Aşı muhafazası aşının türüne göre değişir. Çinli Sinovac firmasının aşısı artı 4 derecede buzdolabı ısısında korunabilen bir aşı. Ona özel bir tedbir yok; ama Biontech-Pfizer aşısının eksi 70-80 ihtiyacı olduğu biliniyor. Onun için taşımada bu derecenin sağlanması lazım. Aynı teknoloji ile üretilmiş olan moderna aşısının 8 dereceye kadar dayanabildiği söylendi. Ama aşı naklinde eksi 20 gerektiği açıklandı. Hangi yöntemle elde edilmişse o yönteme göre özel korunan, nakil ve aşı yapılacak kadar saklanacak yerlerin belli olması gerekir, hangi tür aşı yapıyorsanız" dedi.
"GÜVENLİK AÇISINDAN KİLİTLİ TUTUYORUZ"
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Eczacısı Gamze Korubük ise, Biontech-Pfizer firmasının geliştirdiği aşının saklandığı dolabın ısısının eksi 70 ila 80 derece arasında olması gerektiğini belirterek, "Eksi 70 ila 80 derece arasında olan bu dolapta saklanıyor. Ve eczanemizin kontrolünde. Bizler sadece kilitli dolapta sakladığımız aşıları, gönüllü hastalarımız olduğu zaman geldiklerinde hemşirelere vermek üzere buradan çıkarıyoruz. Kimsenin ulaşmasını istemiyoruz, bu yüzden kilitli. Kontrollü bir ulaşım istiyoruz aşılarımızın güvenliği açısından. Eksi 70-80 derecenin bozulmaması, dolabın kapağının açılmaması için kilitliyoruz" diye konuştu.
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