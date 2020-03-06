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Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları ise saldırganların büyükelçiliğin yakınındaki güvenlik noktasına yöneldiğini aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği’nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.