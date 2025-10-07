ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de süren müzakereler ve anlaşma ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

Trump, "Orta Doğu'da anlaşmaya çok yakınız." derken, anlaşmanın olmasının ardından herkesin anlaşmaya bağlı kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Donald Trump "Orta Doğu'da barışa ulaşmamız için bir imkan olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İsrail'e "anlaşmaya uyması" mesajı

Trump, "Arap ortaklarınıza, esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair ne tür garantiler veriyorsunuz?" şeklindeki bir soruya ise "En önemli garanti şu ki bu anlaşma gerçekleşirse, eğer gerçekleşirse diyorum çünkü halen müzakereler devam ediyor, o zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız. Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin sağlanması durumunda bunun sadece o bölgeyi değil, tüm Orta Doğu'yu olumlu etkileyeceğini kaydederek, "Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok. Orta Doğu'da gerçekten bir şeyler yapma şansımız var." şeklinde konuştu.

Trump, İsrail ile Filistin arasındaki mücadelenin çok uzun zamandır sürdüğünü ve söz konusu anlaşmanın yapılması halinde bu "savaşa" bir son vermeye çok yakın olduklarını savunarak, "Milyonlarca insanın öldürüldüğü onca yılın ardından Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşma imzalamaya çok yaklaştık. Orta Doğu'ya barış getirme şansımız var." değerlendirmesini yaptı. Gazze müzakereleri için İsrailli ve Filistinli heyetler, Mısır'da bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın da müzakere katılacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili planını duyurmuş, Hamas da planı prensipte kabul ettiklerini belirtmişti. HAMAS'TAN AÇIKLAMA Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planı kapsamında Mısır'daki müzakerelere katılan heyetinin, "Filistinlilerin isteklerini karşılayan bir anlaşmaya varılmasının önündeki engelleri kaldırmayı" amaçladığını bildirdi. Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının 2. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci engelleme girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, Netanyahu'nun daha önceki tüm turları da kasten başarısızlığa sürüklediğini belirtti.

"Hamas'ın Mısır’daki mevcut müzakerelere katılan heyeti, Filistinlilerin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya ulaşılmasının önündeki tüm engelleri aşmaya çalışıyor. Heyetin öncelikleri arasında, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tüm bölgelerden tamamen çekilmesi yer alıyor." diyen Berhum, Hamas’ın, "insani yardım malzemelerinin kısıtlama olmaksızın girişini, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin garanti altına alınmasını, ulusal bir Filistinli teknokrat heyeti gözetiminde kapsamlı yeniden imar sürecinin derhal başlatılmasını ve adil bir esir takası anlaşmasının yapılmasını" içeren bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini, hedeflerinin saldırıları bir an önce durdurmak ve ateşkes anlaşmasını dünyaya duyurmak olduğunu söylemişti.