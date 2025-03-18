Trump ile Putin arasındaki görüşme sürüyor | Dış Haberler

Trump ile Putin arasındaki görüşme sürüyor | Dış Haberler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi TSİ 17.00'den beri devam ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmenin 16.00'da başlayacağını açıklamıştı. Görüşmenin 1 saat gecikmeli olarak başladığı ortaya çıkarken, görüşmenin 1 saattir devam ettiği ve iyi geçtiği bildirildi.

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Vladimir Putin, katıldığı bir toplantıda, görüşmeye geciktiğine ilişkin yapılan esprili yoruma "Peskov'u dinlemeyin." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Görüşmenin ana gündeminin Ukrayna'da sağlanması düşünülen ateşkes anlaşması oluştururken, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınması planlanıyor.