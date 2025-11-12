Milli ve manevi değerler üzerinden, toplumun hassas noktalarını kaşıyarak veya hedef belirleyerek oralara saldıran trol grupları ve hacker gruplar, ülkemiz açısından bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülüyor.

Son olarak bunu 10 Kasım’da Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, sosyal medyadan saldıran troller olayında gördük. Adlarını anmayacağım; bazıları gözaltına alındı.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli ve manevi değerlerin en kıymetli hazine olduğunu dile getirirken, “Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız” dedi.

Milletin gönlündeki Atatürk sevgisini ve bağlığını artık anlatmaya hacet yok. Ancak şunu vurgulamakta fayda var; milli ve manevi değerler, şahsiyetler ülkü ve amaç birliğimizi bizlere hatırlatan ortak değerlerdir ve ulusların adeta çimentosudur.

REKLAM

Onun için Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta iç cephenin önemine vurgu yapmıştır. İç cephe çökerse her şey çöker. İç cephemizi sağlam tutmalıyız.

MGSB’DE TROLLER

Kırmızı Kitap olarak adlandırılan ülkemizin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) Trol ve hacker gruplarının bu ülke için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu yazıyor. Bu grupların veya şahısların amaçları; toplumu bölmek, parçalamak, araya nifak sokmak, ayrıştırmak ve şüphe yaratmak. Aynı zamanda sisteme olan güveni zayıflatmak.

Belgede ülkemizin bilim ve teknoloji gücüne etki edebilecek unsurlar arasında; büyük veri madenciliği, Bilgi Savaşı, siber tehditler sayılıyor. Aynı zamanda siber saldırıların alt başlıklarında; trol grupları, hacker grupları, servis sağlayıcılar ve sosyal medya platformları üzerinden gelen tehditler, zararlı yazılımlar yer alıyor. TROL GRUPLARI Trol grupları, siyasi gruplar, çıkar odakları veya sosyal medya ekipleri tarafından yönetilen çevrim içi ortamlarda kışkırtıcı mesajlar gönderen organizasyonlar olarak biliniyor. Trol gruplarının temel amacı, yaptıkları paylaşımlar ile insanların algılarını manipüle ederek onların duygusal tepkiler vermelerini sağlamaktır. Bu gruplar, eylemlerini sosyal medya platformları, forum sayfaları veya sitelerin yorum kısımlarına yazdıkları mesajlar yoluyla gerçekleştirirler. REKLAM HACKER GRUPLARI Hacker grupları, bilgisayar sistemlerinde keşfettikleri zaafları kullanarak bu sistemleri kendi istedikleri şekilde yönlendiren kişilerdir. Hacker gruplarının genellikle siyaset, din, çevre, özgürlükler gibi konularda özellikle toplumsal olayları bahane ederek eylemlerini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Dünya çapında en çok bilinen hacker grubu Anonymous’tur. Grup, devlet veya devlet bağlantılı sitelere yaptıkları saldırılar ile popülerliğini artırmıştır. Bahse konu hacker grubunun yanı sıra son yıllarda Lazarus grubu eylemleri ile gündeme gelmektedir. Özellikle Güney Kore bağlantılı sistemlere saldırmaları nedeniyle Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklendiği düşünülüyor.

Türkiye’de de milli veya uluslararası olaylara cevap niteliğinde eylemler gerçekleştiren hacker grupları bulunuyor. Bunlar arasında yer alan Ayyıldız grubu genellikle Türkiye ile husumeti olan ülkelerin sistemlerini hedefliyor. Bu kapsamda adı geçen grup tarafından ABD, İsrail, Ermenistan gibi devletlerin sistemlerine saldırılar gerçekleştirildi. Marksist ve sosyalist ideolojiyi benimsemiş üyelere sahip RedHack grubu ise 2002 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesini çökerterek adını duyurdu. Bir başka hacker grubu ise CyberWarrior’dur. REKLAM GELENEKSEL YÖNTEMLER DEĞİŞİYOR Ülkemizde siber saldırı riski teşkil eden tehditlere karşı bir çok konuda etkili önlemler alınıyor ancak bununla birlikte siber saldırı atak yüzeyi de gelişen teknolojilere paralel olarak gelişiyor. Artık tehditler hibrit olarak geliyor. Yeni savaş ve saldırı teknikleri her alanda farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. On yıl önce siber saldırılar bilgisayar ve sunucuları hedef alırken artık loT ve SCADA cihazlarının yaygınlaşması ile birlikte hayatın her alanını tehdit eder konuma geldi. Yeni oluşan tehditleri bertaraf edebilmek amacıyla alınması gereken tedbirlerin uygulandığına dair bir denetim ihtiyacı olduğu kesin.

Dijital okuryazarlığın ve siber güvenlik bakış açısının tüm vatandaşlarımıza kazandırılması için gerekli planlamanın yapılarak faaliyetlerin uygulamaya konulması ülkemizin siber dayanıklılığının artmasına katkı sağlayacaktır. Temel önlemlerin alınmasını müteakip ilgili birimlerce saldırganların kullandığı teknikleri kullanarak, zafiyet içeren alanların tespit edilmesi ise yüksek düzeyde savunma sağlar. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) faaliyetleri arasında söz konusu yöntemler yer alsa da sorunun çözümü için farklı ve geniş bakış açılarının geliştirilmesinin elzem olduğu net şekilde görülüyor. REKLAM Günümüzde loT güvenliği, network güvenliği ve web uygulama güvenliği gibi daha nice alanlar barındıran siber güvenlik mevzusu çok derinleşip kendi başına bir ana dal haline geldi. Bir kişinin bütün bu alanların hepsinde yetkin olması beklenemeyeceği için siber güvenlik alanında branşlaşmanın son derece önemli olduğu görülüyor.

Güncel antivirus programları sanal tehditlerden korunmak için önem arz etse de daha ziyade tanınan bilinen en eski virüslere karşı etkili olmaktadır. Bu nedenle ilave tedbirler almak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yerli bulut uygulamaları, sosyal medya ve internet tarayıcıların yaygınlaştırılması, kurumlardaki önemli bilgilerin izole networklü sistemler üzerinde tutulması önem taşıyor. Ayrıca dışa açık uygulamaların şifreli olarak paylaşılması ve sadece ihtiyaç duyulan verilerin dışa açılması ayrıca uzaktan müdahale yapılacak sistemler için ilave güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.