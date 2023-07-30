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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu! Suudi Arabistan'dan talip var - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Willian Arao piyangosu!

        Fenerbahçe'de transfer gelişmeşeri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncuların durumu da netleşiyor. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Willian Arao'ya da Suudi Arabistan'dan talip çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 13:13
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          Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif var.

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          One Football'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Willian Arao'yu gelecek planları arasında görmüyor.

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          Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

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          Flamengo'dan ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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          Brezilya'dan da talipleri olduğu belirtilen haberde 31 yaşındaki yıldız orta sahanın ilerleyen günlerde karar vermesinin beklediğini yazdı.

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          Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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