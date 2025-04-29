Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor - Galatasaray maçı, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig’in 35. haftanın programı şu şekilde:
9 MAYIS CUMA
20.00 Rams Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 MAYIS PAZAR
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Antalyaspor