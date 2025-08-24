Habertürk
        Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı

        Trabzon- Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Giresun semalarında geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı. Uçak Trabzon Havalimanı'na sorunsuz teker koyarken, uçağın iniş anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 23:51 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:54
        Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı
        Trabzon- Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 19.40’da Trabzon Havalimanı'ndan 169 yolcu ve mürettebatla kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağında havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda arıza meydana geldi.

        Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, saat 20.18’de Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular havalimanında beklemeye alındı. Apronda bekletilen uçakta ise teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı. Uçağın acil iniş yaptığı anlar da binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon - Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” ifadelerine yer verildi.

        YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

        Uçağın yolcuları, kentteki otellere yerleştirildi. Apronda park pozisyonuna alınan uçakta teknik ekip tarafından inceleme ve arızanın onarımı için çalışmalar sürerken, otellerde misafir edilen yolcuların farklı uçakla yeniden Cidde’ye hareket edeceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

