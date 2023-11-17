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        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Suriye alan sorumlusu etkisiz!

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu terörist Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:13
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        Terör örgütünün sözde Suriye alan sorumlusu etkisiz!
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        MİT, PKK/YPG’nin İdeolojik Alan Sorumlusu İdris Serhat kod Ali Subaşı’yı, Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terörden hakkında aranma kaydı bulunan Subaşı, kurulduğu ilk dönemde örgüte katıldı. PKK’nın Irak ve Suriye’de bulunan üst düzey sorumlularıyla yakın ilişki içerisindeydi.

        Örgütün ideolojisini kadrolara aktarma alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Ali Subaşı, örgüt ideolojisine hâkimiyetinden dolayı her kademeden örgüt mensupları nezdinde saygı görmekteydi.

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        MİT'İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

        İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı, örgütün gerçek yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları örgüte kazandırma konusunda önemli bir role sahipti. MİT, bölgedeki üst düzey sorumluların da görüşlerine değer verdiği terörist Ali Subaşı’yı hedef listesine ekledi.

        MİT, saha ajanlarından intikal eden anlık nitelikli bilgilerle faaliyetlerini adım adım takip etmeye başladığı PKK’lı Subaşı’ya yönelik operasyon için düğmeye bastı. MİT, alınan nitelikli istihbaratla birlikte yaptığı hassas çalışma neticesinde tespit ettiği terörist Ali Subaşı’yı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        PKK, TERÖRİSTİN ÖLÜMÜNÜ FARKLI DUYURDU

        PKK terör örgütünün, Suriye’deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Ali Subaşı’nın ölümünü, ‘kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü’ şeklinde duyurdu. Örgüt, MİT’in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizledi. MİT’in, Suriye’deki kadrolar arasında önemli bir konuma sahip olan Ali Subaşı’yı etkisiz hale getirmesinin, örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.

        İDRİS SERHAT KOD ADLI ALİ SUBAŞI KİMDİR?

        Askerlikten kaçarak 1987’de terör örgütü PKK’ya katılan Ali Subaşı, örgüte katılım sağladığı ilk yıllarda Türkiye içerisinde ve İran’da müteakip yıllarda ise Irak’ta örgüt adına sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü. 2017 yılında örgüt tarafından görevlendirmesi Suriye’ye yapılan terörist Subaşı, TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’de örgüt adına sorumlu düzeyde kritik görevlerde bulundu. Kırsal alanda yürüttüğü silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan Subaşı son olarak Suriye’de İdeolojik Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

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