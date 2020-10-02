TEM'de kamyonet devrildi, trafik oluştu!

İstanbul'da, sabah saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak Köprüsü istikametinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.