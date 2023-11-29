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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!

        Konya'da kan donduran cinayet! Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü

        Konya'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Ereğli ilçesinde bir cani, tartıştığı karısını başına piknik tüpü vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:31
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        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Mustafa Ö. ve eşi Ayşe Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #Konya
        #Son dakika haberler
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