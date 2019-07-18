Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere, komando ve mühimmat takviyesi yapıldı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

KONVOY SURİYE SINIRINA İLERLEDİ

AA'daki habere göre aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi. Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.