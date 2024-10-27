Son bir haftada 522 bin 427 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

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Yerlikaya, 1 Ocak -15 Ekim arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim ve 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldığını aktardı. ⚠️TRAFİK VE ÇAKAR DENETİMLERİ⚠️



Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam:

2️⃣ Milyon 8️⃣2️⃣9️⃣ bin 2️⃣7️⃣1️⃣ araç denetlendi.



❌ Hız ihlalinde bulunan 1️⃣4️⃣8️⃣ bin 3️⃣6️⃣6️⃣,



❌ Periyodik muayenesi yaptırılmamış 3️⃣2️⃣ bin 9️⃣0️⃣7️⃣,



❌ Emniyet kemeri… pic.twitter.com/6ECDbvIr2D — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2024