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        Haberler Gündem Güncel Son bir haftada 522 bin 427 sürücüye işlem yapıldı | Son dakika haberleri

        Son bir haftada 522 bin 427 sürücüye işlem yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiğini, 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:17
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        522 bin 427 sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 859 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

        Yerlikaya, 1 Ocak -15 Ekim arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik toplam 227 bin 24 denetim ve 10 bin 22 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

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