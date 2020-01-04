DHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Namazın kılındığı sırada İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26),cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.

BABA İLE OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.