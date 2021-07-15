Silahla oyun yine faciayla bitti!

İHA

Malatya'da, akrabası ile şakalaştığı pompalı tüfeğin atış alması sonucu başından vurulan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Bir kez daha 'silahla oyun olmaz' dedirten korkunç olay, Kale ilçesine bağlı Kumluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı hasadında çalışmak üzere ailesiyle birlikte il dışından Malatya'ya gelen Z.K.'nin (16) kayısı bahçesinde beraber kaldığı akrabası olduğu ileri sürülen yakınları, iddiaya göre tüfekle şakalaşırken silah ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Z.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde Z.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak 15 yaşlarında bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Z.K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.