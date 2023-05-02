Sıcaklıklar artıyor! İşte Türkiye genelinde hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu K.MARAŞ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu