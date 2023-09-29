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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon! 58 gözaltı

        Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon

        Adana'nın Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik "imar yolsuzluğu" ve "rüşvet" iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 08:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:09
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        Adana'da 2 belediyeye operasyon!
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        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında 58 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

        Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı.

        Yakalanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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