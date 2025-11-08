Saraçlar suç örgütüne darbe: 23 tutuklama!

İzmir'in 6 ilçesinde, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'daki habere göre şüphelilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi.

1.8 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatılmıştı.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Saraçlar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 23 kişi tutuklandı.