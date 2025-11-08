Habertürk
        Saraçlar suç örgütüne darbe: 23 tutuklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Saraçlar suç örgütüne darbe: 23 tutuklama!

        Saraçlar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 23 kişi tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatılmıştı

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 08.11.2025 - 08:29 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:46
        Saraçlar suç örgütüne darbe: 23 tutuklama!
        İzmir'in 6 ilçesinde, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DHA'daki habere göre şüphelilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi.

        1.8 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatılmıştı.

        TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Saraçlar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 23 kişi tutuklandı.

        #Saraçlar suç örgütü
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa