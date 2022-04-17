Şanghay'da karantina: Çaresizlik artıyor!

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Çin'in en büyük şehri Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma sebebiyle kentte halen gıda ve ilaç tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Şanghay'da yaşayan 82 yaşındaki Yu Weming ilaçlarının gelmesini bekliyor.

Yu Wenming, koronavirüs testi pozitif çıktığı ve kentte uygulanan sıkı karantina sebebiyle kullandığı ilaçlar bitince yetkilileri aradı. Yetkiliye, "İlaçlarım kalmadı. Ayrıca yiyecek bir şeyim de yok, kendimi çok kötü hissediyorum." dedi. Yetkili kişi ise, konuyu üst birimlere bildirdiğini yapabileceği bir şeyin olmadığını söyledi.

"YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Bu cevabın üzerine sinirlenen Yu, "Ölene kadar burada beklemem gerektiğini söylüyorsun yani." dedi, yetkili kişi ise, "Ben de kızgınım, endişeleniyorum ama yapabileceğim bir şey yok, ne yapacağımı bilmiyorum." yanıtını verdi.

Ekonomik açıdan, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 40'ına denk gelen kısmının tecrit altında olduğu tahmin ediliyor. Koşuşturmacasıyla tanınan ve bazen "Doğunun Paris'i" olarak adlandırılan Şanghay'ın, 25 milyon sakini karantina süresince umutsuzluk ve çaresizlik duygusunu tattı.

Kapanmada hiçbir market ya da günlük ihtiyaç malzemesi tedarik eden yerin açık olmaması, şehir sakinlerini artık kızdırmış durumda. Ani gelen kapanma kararıyla milyonlarca kişi evlerinde yeterli stoku bulunmadan belirsiz bekleyiş içinde. Yerel yönetim, ihtiyaçları karşılayacağını söylese de şehrin iki yakadan oluşan dev yapısı ve kalabalık nüfusu tedarik zincirlerinde aksamalara sebep oluyor.

Evlerinden çağrılmadan çıkmaya korkan halk, "büyük beyazlar" dedikleri hazmat kıyafetli (koruyucu tulum) polislerce alıkonularak toplu karantina merkezlerine götürülmekten endişe ediyor.

Kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin tedarikinde, sağlık ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılar artıyor.

"SIFIR VAKA" SINAMAYA DÖNÜŞTÜ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı, belirsizliğini koruyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün Haynan Adası'na yaptığı yurt gezisindeki açıklamasında, "salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin gevşetilemeyeceği" mesajını verdi.