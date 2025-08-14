Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin-Trump görüşmesinin detayları belli oldu | Dış Haberler

        Putin-Trump görüşmesinin detayları belli oldu

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Alaska'da yapacakları görüşme TSİ 22.30'da başlayacak. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşmede sadece çevirmenler olacak ve görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin-Trump görüşmesinin detayları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği görüşmeyi beklerken, Kremlin görüşmenin detaylarını paylaştı.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin Alaska zirvesinde baş başa ve heyetlerle görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Haberi Görüntüle

        Görüşmenin detaylarını paylaşan Uşakov, "Putin ve Trump hassas konuları ele alacak. Görüşmenin ana gündemi Ukrayna olacak" dedi.

        İki liderin baş başa görüşmesinde sadece çevirmenlerin olacağını belirten Uşakov, Trump ve Putin'in heyetleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geleceğini açıkladı.

        REKLAM

        Görüşmenin TSİ 22.30'da başlaması bekleniyor.

        Putin'den ilk yorum

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin "Ukrayna ihtilafını" çözmek için samimi bir çaba sarf ettiğini söyledi.

        Rus lider, Moskova ile Washington'un nükleer silahların kontrolü konusunda barışı güçlendirebilecek bir anlaşmaya varabileceğini öne sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa