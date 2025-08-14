Putin-Trump görüşmesinin detayları belli oldu
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Alaska'da yapacakları görüşme TSİ 22.30'da başlayacak. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşmede sadece çevirmenler olacak ve görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek
Dünya, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği görüşmeyi beklerken, Kremlin görüşmenin detaylarını paylaştı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin Alaska zirvesinde baş başa ve heyetlerle görüştükten sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.
Görüşmenin detaylarını paylaşan Uşakov, "Putin ve Trump hassas konuları ele alacak. Görüşmenin ana gündemi Ukrayna olacak" dedi.
İki liderin baş başa görüşmesinde sadece çevirmenlerin olacağını belirten Uşakov, Trump ve Putin'in heyetleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geleceğini açıkladı.
Görüşmenin TSİ 22.30'da başlaması bekleniyor.
Putin'den ilk yorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin "Ukrayna ihtilafını" çözmek için samimi bir çaba sarf ettiğini söyledi.
Rus lider, Moskova ile Washington'un nükleer silahların kontrolü konusunda barışı güçlendirebilecek bir anlaşmaya varabileceğini öne sürdü.