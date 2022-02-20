"Putin mantıksız düşünüyor olabilir"

Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantıklı düşünmediğini bu nedenle yaptırım tehdidin yeterli olmayabileceğini söyledi.

Johnson, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu.

İrrasyonel bir aktörü caydırmak için yaptırımların yeterli olmadığını söyleyen Johnson, "Şu anda Putin muhtemelen mantıksız düşünüyor ve önümüzdeki felaketi görmüyor" dedi.

Putin'e geri çekilme çağrısında bulunan Johnson, "Donbas'ta provokasyon yapıldığını görüyoruz." dedi

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.