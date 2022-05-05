Pınar Gültekin'in annesine tehdit ve hakaret davası!

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Son dakika haberine göre Pınar Gültekin cinayetinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı tehdit ettiği ve sanığa hakarette bulunduğu iddiasıyla Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e dava açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Nisan 2021 tarihindeki duruşma sırasında Şefika Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, "Seni öldüreceğim.. öldüreceğim köpek sen konuşuyorsun.. Sen niye konuşuyorsun orada köpek" diyerek hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu ileri sürüldü. İddianamede duruşma sırasında katil zanlısı Avcı'nın anne Gültekin'den şikayetçi olduğu belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şefika Gültekin'in savunmasında da, kızının müşteki tarafından öldürülmesinin psikolojik etkileri nedeniyle bir şeyler söylediğini ancak ne söylediğini hatırlamadığını kaydettiği belirtildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Avcı'nın uzlaşmayı kabul etmediği de kaydedildi. İddianamede "şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphelin olduğu" ifadeleri yer aldı.

Baba Sıddık ve anne Şefika Gültekin

Hazırlanan iddianame Muğla 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşmasının 12 Ekim 2022 tarihinde görüleceği belirtildi.