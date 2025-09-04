CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında tokat atarak saldıran sanık Selçuk Tengioğlu duruşmada, “İnsanları çok acı ve kan içinde görünce yaptım. Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme Özel’in yaralanmasına ilişkin rapor istendi. Duruşma ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i, İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü TBBM Başkan vekili, İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında tokat atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu’nun ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya müşteki Özgür Özel’in avukatı da katıldı. Cumhuriyet savcısı müşteki Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin kati rapor aldırılmasını da istedi. Müşteki Özgür Özel’in avukatı ise “Dosya tamamlanmıştır. Karar verilsin” dedi.

“ÇOK ACI ÇEKİYORUM BURADA”

Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında “Ben kasti bir zarar vermek istememiştim. Ben tepki göstermek istemiştim. İnsanları çok acı ve kan içinde görünce yaptım. Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek olay anını gösteren kamera görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin inceleme tutanakları değerlendirilerek Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden rapor düzenlenmesine karar verdi. Özel’in dinlenilmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine de hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan ara kararı duyan Selçuk Tengioğlu bir sonraki celse mahkemede savunma yapmak istediğini söyleyerek duruşma hakimine “Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir” dedi.