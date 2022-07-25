Nine ile torunu gözyaşına boğdu!

İzmir'de alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki otomobil, Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür'e (6) çarptı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.