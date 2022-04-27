Olay, 25 Nisan günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Melik Kardeş, müşteri olarak bindiği 01 T 1896 plakalı taksinin şoförü Burak Yayla´ya gezmek istediğini söyledi.
DHA'nın haberine göre, taksi Küçükdikili Mahallesi´ndeki boş bir arsanın yanına geldiğinde Kardeş, sürücüye durmasını söyledi.
'POLİSİN TAKİBİNDE TAKSİDEN KAÇTI, YAKALANDI'
Melik Kardeş, cebinden çıkardığı tornavidayı taksici Yayla´ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Keleş, direksiyona geçip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, taksideki güvenlik kamerasına yansıdı.
Burak Yayla´nın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis bir ara sokakta fark ettiği Melik Kardeş´e dur ihtarında bulundu. Ancak yoluna devam eden Kardeş, D- 400 kara yoluna çıktı, bir süre sonra da stabilize yola girdi. Kaçamayacağını anlayan Melik Kardeş, araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, kaçtığı sırada tren hattının bariyerini de kıran şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.
PATRONUNU ARAMAYINCA TAKSİYİ KAÇIRMIŞ
Emniyete götürülen Melik Kardeş´in yağma, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde, durak sahibi Mehmet Ali B.´den alacağı olduğunu söyleyen Kardeş, "Durak sahibi Mehmet Ali B.´ye bir türlü ulaşamadım. Olay günü taksici Burak Yayla´ya patronunu aramasını söyledim ancak aramadı. Ben de taksiyi kaçırdım" diye konuştu. Mehmet Ali B. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Melik Kardeş yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Kardeş hakkında, kaçarken tren hattındaki bariyeri kırdığı için kamu malına zarar vermekten adli işlem uygulandı.
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