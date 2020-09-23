Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme!

Müge Anlı, evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır ve intihar ettiği iddia edilen Gülay Uygun dosyasına dünkü programında yer vermedi. Bu olayın üzerine sosyal medya da Müge Anlı dosyayı kapattı şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı. Merak edilen Müge Anlı Aleyna Çakır davasını gerçekten kapattı mı? Sorusu oldu. Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi.
MÜGE ANLI'NIN ALEYNA ÇAKIR OLAYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:
"Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum, bu programı beraber yapıyoruz. Benim yapabileceğim daha ne kaldı. Herkes geldi, bildiklerini anlattı. Soruşturmalar yürütülüyor. Aile de burada. Ben adalete güveniyorum, güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın. Bıraktık sanmayın, başka bir ifade geliyor, aile tekrar geliyor. Bunu savcı değerlendirir."
"Bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Buraya bağlanıp konuşmaktan korkanların da bilgilerini ilettim. Ben Gülay Hanım'ın ailesine de sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada ister başka yerde. Dediğim gibi ben bekliyorum. Siz benim arkamda olduğunu müddetçe ben de bu olayın arkasındayım. Aleyna olayının diğer konulardan farkı yoktu ki? İnanın bu böyle değil, ben üç dosyanın da aynı işlenmesini isterim ama bu savcının kararı. Bekleyeceğiz, beklemek zorundayız."
ALEYNA ÇAKIR'IN AVUKATI SON DURUMU PAYLAŞTI
Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, dosyayla ilgili son durumu açıkladı. Yıldırım, "Ümitcan'ın hiç HTS kaydının gelmediğini görüyoruz, biz bu durumun benzerini Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da yaşadık.
Dosya sürüncemede kaldı. Aleyna'nın şiddet gördüğü dosya, Aleyna'nın ölümüne ilişkin dosya, ayrıca Ümitcan'ın annesinin şüpheli ölümüne ilişkin dosya birbirinden ayrı düşünülemez. Biz tutuklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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