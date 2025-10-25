Habertürk
        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 22 Ekim'de akaryakıt ürünlerinden motorine ortalama 93 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise motorine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansırken zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 25 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Giriş: 25.10.2025 - 09:08 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:08
        • 1

          Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları yakından takip ediliyor. 22 Ekim’de akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası motorine zam yapıldı. 3 lirayı aşan zam sonrası ‘’Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 25 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ

          Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. 22 Ekim'de uygulanan 93 kuruşluk indirim sonrası motorine zam geldi.

          Motorinin litre fiyatında 3.04 TL'lik artışa gidildi. Yeni fiyatlar 25 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla tabelalara yansıdı.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG (otogaz) ve benzin için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

        • 4

          22 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

          LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

          LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

          Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

          LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

          Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

          LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
