Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları yakından takip ediliyor. 22 Ekim’de akaryakıt ürünlerinden motorine indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası motorine zam yapıldı. 3 lirayı aşan zam sonrası ‘’Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 25 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...